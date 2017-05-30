OECD称IPO承销费情况“类似于默契共谋”

路透巴黎5月30日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，投资银行为企业筹集资本而索取高额承销费“类似于默契共谋”，值得竞争管理机构审查。

OECD表示，承销费是迄今为止首次公开发行(IPO)的最大直接成本，而且是整体IPO发行数量下降的被忽视的原因。

OECD表示，不仅费用高，而且有平行定价的迹象，在本应相互竞争的公司之间，价格几乎没有什么差异。

“高额承销费和平行定价(类似于默契共谋)似乎已有所增长。这就增加了股本以及应对长期生产性投资的工作，”OECD在年度《商业和金融展望》中称。

其援引的数据显示，美国IPO的平均承销费用占IPO总费用的7%，日本和中国的这一费用已升至8%；在中国，这一费用几年中就已翻倍。

而在同时，欧洲发行商所支付的费用则在不断减少，IPO承销费仅在3%左右。

“对这些市场上的竞争环境进行深入评估或许是值得的，”OECD说道，还称若相关当局发现共谋证据，则可采取反卡特尔措施。(完)