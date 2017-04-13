OECD支持日本维持量化宽松政策 但敦促警惕相关风险

路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。

OECD略微上调日本2017年的经济增长预测，因为预期消费者支出、出口和资本支出都将好转。

但OECD维持2018年增长放缓的预测不变，这突显出日本要取得持续增长所面临的困难。

OECD称，为了改善这一状况，日本应当进一步上调最低工资，并提高中小企业的生产率。

“实现2%的通胀目标应该仍是头等要务，同时要监控潜在成本及副作用，”OECD在报告中称。

日本央行目前对商业银行存放在央行的部分超额准备金采用负0.1%的利率。

该央行还通过购买公债将10年债收益率维持在近零水准，并购买上市交易基金(ETF)来降低风险溢价。

OECD称，日本央行目前的公债持有规模约占未偿还公债总额的40%，如果该央行退出上述政策，则将可能损及流动性，导致市场不稳定。

报告并称，日本央行的政策措施可能鼓励过度冒险，从而推高资产价格；负利率可能有损银行获利，导致养老基金以及寿险业者更难以开展资产管理。

OECD在报告中承认，鉴于当前通胀仍在零附近，因此距离退出量化宽松政策还很远。

OECD对于今年日本的经济增长前景更为乐观。OECD将日本国内生产总值(GDP)增长率预估从11月的1.0%上调至1.2%。

但OECD仍认为，由于消费者支出和净出口失去动能，日本经济增速将在2018年放缓到0.8%。

OECD呼吁日本政府将最低薪资提高到薪资中值的一半，以促进消费。目前日本的最低薪资大约为薪资中值的40%，是OECD成员国中最低的之一。

报告称，日本还需要一个更好的体系来鼓励民间企业和学术界在研发方面进行合作，这应能提高生产率。

OECD称，日本需通过削减支出和逐渐提高消费税，来降低公共债务负担；日本的公共债务负担为发达国家之最，债务是其经济规模的两倍还多。(完)