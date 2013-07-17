OECD建议为企业提供招聘补贴 缓解成员国失业问题

路透巴黎7月16日(记者 Leigh Thomas) - 发达国家年轻人失业造成的苦难如此深重，以致于经合组织(OECD)呼吁政府更多介入此事，甚至可能包括为公司招聘新人提供补贴。

OECD周二还表示，各国政府不应放弃最低福利制度，应重新分配公司预算，应向那些能够使人重返工作岗位的项目倾斜。

OECD在其公布的2013招聘前景展望中称，OECD 34个发达成员国的失业率在明年多数时间很可能仍会居高不下。

OECD就业政策负责人斯特法诺·斯卡佩特(Stefano Scarpetta)在接受路透采访时对日益严峻的年轻人失业问题特别发出了警报。

斯卡佩特对路透表示：“我们正在敦促采取大胆举措为年轻人创造就业就会，甚至包括在正常时期你不会想到的一些非正统措施，例如为企业提供招聘补贴。”

OECD成员国中已然有大约4,800万人处于失业状态。OECD预测今年的失业率将达到8.0%，明年料将略微下滑至7.8%。

然而，各成员国的情况又有很大区别。明年希腊的失业率将升至28.2%，西班牙也将触及27.8%。这两个国家的年轻人失业率更是接近60%。

最近进行的路透调查显示，分析师益发认为失业问题将和银行业疲弱一起成为欧洲未来面临的最大威胁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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