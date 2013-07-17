OECD建议为企业提供招聘补贴 缓解成员国失业问题

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Leigh Thomas
路透巴黎7月16日 - 发达国家年轻人失业造成的苦难如此深重，以致于经合组织(OECD)呼吁政府更多介入此事，甚至可能包括为公司招聘新人提供补贴。
OECD周二还表示，各国政府不应放弃最低福利制度，应重新分配公司预算，应向那些能够使人重返工作岗位的项目倾斜。
OECD在其公布的2013招聘前景展望中称，OECD 34个发达成员国的失业率在明年多数时间很可能仍会居高不下。
OECD就业政策负责人斯特法诺·斯卡佩特(Stefano Scarpetta)在接受路透采访时对日益严峻的年轻人失业问题特别发出了警报。
斯卡佩特对路透表示：“我们正在敦促采取大胆举措为年轻人创造就业就会，甚至包括在正常时期你不会想到的一些非正统措施，例如为企业提供招聘补贴。”
OECD成员国中已然有大约4,800万人处于失业状态。OECD预测今年的失业率将达到8.0%，明年料将略微下滑至7.8%。
然而，各成员国的情况又有很大区别。明年希腊的失业率将升至28.2%，西班牙也将触及27.8%。这两个国家的年轻人失业率更是接近60%。
最近进行的路透调查显示，分析师益发认为失业问题将和银行业疲弱一起成为欧洲未来面临的最大威胁。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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