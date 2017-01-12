11月OECD领先指标显示德国和日本经济成长加速

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透巴黎1月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三公布的月度领先指标显示，德国和日本的经济成长似乎在加速，此前公布的美国、加拿大和法国等国家经济上行趋势仍在继续。
以下是月度领先指标的最新数据，该领先指标旨在捕捉主要经济体的转折点。
以下是最新指标的基本数据。(长期均值=100)
2016年7月 8月 9月 10月 11月
OECD地区 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8
欧元区 100.1 100.2 100.2 100.3 100.4
亚洲主要五国* 99.3 99.4 99.5 99.7 99.8
主要七国 99.4 99.4 99.5 99.6 99.7
加拿大 99.7 99.8 99.9 100.0 100.1
法国 100.3 100.3 100.4 100.5 100.6
日本 99.6 99.6 99.7 99.8 99.9
德国 99.8 99.9 100.1 100.3 100.4
意大利 100.3 100.2 100.2 100.1 100.1
英国 98.8 98.9 99.1 99.2 99.4
美国 99.0 99.1 99.1 99.2 99.3
巴西 100.2 100.7 101.0 101.3 101.5
中国 98.6 98.7 99.0 99.3 99.6
印度 100.1 100.1 100.1 100.0 99.9
俄罗斯 99.8 100.0 100.2 100.4 100.6
* 中国、印度、印尼、日本和韩国(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”