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国际财经 | 2017年 1月 12日 星期四 09:07 BJT

11月OECD领先指标显示德国和日本经济成长加速

路透巴黎1月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三公布的月度领先指标显示，德国和日本的经济成长似乎在加速，此前公布的美国、加拿大和法国等国家经济上行趋势仍在继续。

以下是月度领先指标的最新数据，该领先指标旨在捕捉主要经济体的转折点。

以下是最新指标的基本数据。(长期均值=100)

2016年7月 8月 9月 10月 11月

OECD地区 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8

欧元区 100.1 100.2 100.2 100.3 100.4

亚洲主要五国* 99.3 99.4 99.5 99.7 99.8

主要七国 99.4 99.4 99.5 99.6 99.7

加拿大 99.7 99.8 99.9 100.0 100.1

法国 100.3 100.3 100.4 100.5 100.6

日本 99.6 99.6 99.7 99.8 99.9

德国 99.8 99.9 100.1 100.3 100.4

意大利 100.3 100.2 100.2 100.1 100.1

英国 98.8 98.9 99.1 99.2 99.4

美国 99.0 99.1 99.1 99.2 99.3

巴西 100.2 100.7 101.0 101.3 101.5

中国 98.6 98.7 99.0 99.3 99.6

印度 100.1 100.1 100.1 100.0 99.9

俄罗斯 99.8 100.0 100.2 100.4 100.6

* 中国、印度、印尼、日本和韩国(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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