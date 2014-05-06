OECD将今年全球经济成长预估下修至3.4%

图为纽约曼哈顿下城的世界贸易中心一号大楼。 REUTERS/Brendan McDermid

* OECD调降2014全球成长率预估至3.4%，原为3.6%

* 美国经济料成长2.6%，前次预估为2.9%

* 2014年欧元区经济成长率预估由1.0%上调为1.2%

路透巴黎5月6日 -经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，由于原先快速成长的发展中经济体脚步停顿，发达经济体必须负起推动复苏责任，OECD同时调降全球成长展望。

OECD指出，今年全球经济成长率料为3.4%，明年提高至3.9%。

在最新经济展望报告中，OECD下调对全球经济的增长率预估，11月时估计为3.6%。

“我们仍未脱离险境，因为数据虽然转好，但下行风险仍在，”OECD秘书长葛利亚对路透Insider电视表示。“成长仍然偏低，失业率依然高居不下。”

另外，葛利亚指出，中国和俄罗斯等新兴市场经济体日益对全球经济构成拖累，尽管他们应该不会造成经济复苏脱轨。

OECD预估美国经济今年将增长2.6%，低于11月时估计的成长2.9%，此前恶劣天气导致美国今年经济开局不利。

OECD预计欧元区经济今年增长1.2%，稍高于11月预测的1.0%。

欧元区经济增长预估上调后，和日本成长预估齐平。在日本上调消费税后，OECD将今年日本经济增长率预估从此前的1.5%下调至1.2%。

在这样的背景下，OECD呼吁日本央行不要放松创纪录的资产购买计划，以支持物价、薪资和企业获利上涨的良性循环，

不过OECD警告日本不能推迟遏制公共财政，称这可能造成长期利率上涨。

在主要发达经济体中，英国料增长强劲，今年GDP成长率预估从11月时的2.4%上调到3.2%，得益于家庭支出和企业投资的上升。

中国经济今年预估增长7.4%，大幅低于前次预估值8.2%，因建筑热潮降温并且信贷环境趋紧。

在最疲弱的新兴市场中，俄罗斯经济今年预估仅成长0.5%，由于在乌克兰问题上与西方形成对峙，导致投资者信心迅速减弱以及金融市场波动，俄罗斯不得不应付这些负面冲击。

OECD还敦促欧洲央行(ECB)当前就采取行动来遏制通缩危险。报告呼吁ECB至少在2015年末以前将指标政策利率调降至零，并建议央行将存款利率推低到负值。这样做意味着银行为规避风险把闲置现金放在ECB时，ECB能有效地向银行收取隔夜拆借费用。

OECD还指出，如果欧元区通胀率仍然无法回归央行目标水准--即接近但略低于2%，那么ECB需要采取更多激进举措，比如像美联储那样购买金融资产。

鉴于美国复苏形势变得更为稳固，OECD建议美联储在今年结束资产购买计划，并于明年开始调升利率。（完）

(编译/审校 蔡美珍/王翔琼/田建华/高琦/张明钧/艾茂林)

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