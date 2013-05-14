OECD称主要经济体前景改善 美国和日本领先

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透巴黎5月14日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，主要工业国家的经济前景正在改善，美国和日本增速稳健引领向前。
OECD在其最新的月报中称，3月OECD整体领先指标升至100.5，2月为100.4。
OECD称，33个成员国的经济增长获得动能。
美国3月的领先指标持平于101.1，高居各国榜首，日本也由2月时的100.7升至101.0，暗示增长率高于长期趋势。
美国近期公布了一系列强劲的经济数据，包括周一好于预期的零售销售数据，使预测机构上调该国经济增长预估，而日本则得益于央行宽松政策后的日圆走软。
经济长期处于挣扎状况的欧元区也出现起色，3月数值由2月时的99.9升至100.0。
德国3月领先指标由2月时的99.7升至99.8，领先整个欧元区。OECD称，这暗示该国经济正在恢复至长期趋势。(完)
(编译 孙茉莉/李春喜; 审校 隋芬/张涛)
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