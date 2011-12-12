经合组织领先指标下滑彰显经济放缓

路透巴黎12月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,所有主要经济体都在失去动能,OECD国家经济活动为两年来最为疲弱.

OECD成员国10月领先指标跌至2009年11月以来最低,自9月的100.4降至10月的100.1,刚刚处在长期均值100上方.

单独指标显示,OECD工业化国家陷入更深度的经济放缓模式,而新兴市场经济体也大多在失去动能.

OECD 10月七国集团综合领先指标从9月的100.5降至100.2，而欧元区指标则从99.2降至98.5,进一步远离长期均值100.

美国综合领先指标从101.0跌至100.9,日本10月指标从101.6降至101.3,均守在长期均值100之上.

中国10月综合领先指标从100.3小降至100.2.(完)

--编译 李春喜/田建华;审校 艾茂林

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