经合组织领先指标下滑彰显经济放缓

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透巴黎12月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,所有主要经济体都在失去动能,OECD国家经济活动为两年来最为疲弱.
OECD成员国10月领先指标跌至2009年11月以来最低,自9月的100.4降至10月的100.1,刚刚处在长期均值100上方.
单独指标显示,OECD工业化国家陷入更深度的经济放缓模式,而新兴市场经济体也大多在失去动能.
OECD 10月七国集团综合领先指标从9月的100.5降至100.2，而欧元区指标则从99.2降至98.5,进一步远离长期均值100.
美国综合领先指标从101.0跌至100.9,日本10月指标从101.6降至101.3,均守在长期均值100之上.
中国10月综合领先指标从100.3小降至100.2.(完)
--编译 李春喜/田建华;审校 艾茂林
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