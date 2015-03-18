OECD敦促各国政府实施更多改革尽管经济增长前景改善

路透巴黎3月18日 - 总部位于法国巴黎的经济合作暨发展组织(OECD)周三称，各国政府不能只依靠低通胀和宽松货币政策来促进经济复苏和鼓励就业，即便全球最大几个经济体的增长前景正在改善。

OECD表示，增长速度仍太低，不足以“修复并激活就业市场”，并指出“异常低的通胀和利率导致金融不稳定性风险升高，因市场冒险行为和杠杆操作由流动性而非基本面主导。”

各大央行将继续推动经济复苏，但OECD警告指出，唯独依赖货币政策行不通。

“政策需要采取更平衡的路径，财政政策，尤其是结构性政策可为货币政策提供协同支持，”OECD称。

OECD在对全球经济的定期总结中，确认了对美国经济今明两年料分别增长3.1%和3.0%的预测。对印度、欧元区和日本经济增长预估的提高幅度最大。

该组织将欧元区今明两年的增长率预估提高至1.4%和2.0%，较去年11月的预估值均提高了0.3个百分点，因欧元区最大经济体德国的经济活动提速。

OECD预测日本经济2015年和2016年料分别增长1.0%和1.4%，分别较前次预估上修0.2和0.4个百分点。

OECD将2015年印度经济增长预估大幅上调1.3个百分点，至7.7%；而将今年中国的增长预估下调0.1个百分点，至7.0%。

“2015-16年印度预计将成为增长最快的主要经济体，增速超过中国，”OECD说。该机构还预测2016年印度经济增速加快至8.0%，而中国为6.9%。

对于占全球经济70%的主要经济体，包括美国、欧元区、日本、英国、加拿大、中国、印度、巴西等，OECD预测2015年的整体GDP增速为4.0%，较11月时预测上修0.1个百分点。(完)

(编译 艾茂林/白云/李春喜 审校 李爽/孙茉莉/张明钧)

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