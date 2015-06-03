OECD下调全球经济增速预估 但称复苏将站稳脚跟

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透巴黎6月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)下调今年全球经济增速预估，但预计较低的油价将确保经济逐渐复苏，即便低投资仍让人担忧。
大型发达国家央行实行的超宽松货币政策也支撑增长，此外美国以外地区也受益于美元上涨，因这使得这些国家的出口价格相对较低。
OECD将2015年全球经济增长率预估下调至3.1%，低于去年11月时估计的3.7%。
该机构表示，预期2016年全球GDP增速将加快至3.8%；而中国今明两年的经济扩张速度料将从去年的7.4%先后放慢至6.8%和6.7%。
美国2015年经济增速预计为2.0%，略低于去年的2.2%，2016年将加速至2.8%。
OECD称，受三项因素支撑，欧元区国家今明两年GDP成长率料为1.4%和2.1%，这三项因素是油价下跌、欧洲央行的购债计划以及美元升值。
极具支撑力道的央行政策已在帮助欧美经济以及日本；日本今年GDP成长率料为0.7%，2016年将达到1.4%。
OECD肯定货币政策的回应，并预计油价将提振2015和2016年经济成长率各0.25个百分点，但OECD亦提出担忧。
“投资疲弱的主要原因是复苏本身疲软，以及对更强劲增长前景的疑虑，”OECD在经济展望中说。
“各个国家或地区也有特定原因：欧洲部分地区贷款条件仍很严格，北美油价下滑，中国过去投资过度，以及OECD大部分国家房地产业继续调整。”
OECD目前失业率约为7%，回落到2008年水平，当时全球金融和经济危机开始带来重创；但除了德国以外，欧元区失业率仍明显很高。
OECD预计欧元区2015年和2016年失业率分别为11.1%和10.5%，低于2014年的11.5%。尽管今明两年失业率下滑，但几乎是美国2016年料将为5.2%的失业率的两倍，而且远高于料为6.6%的2016年OECD失业率均值。
就央行而言，OECD表示，“美国经济中的闲置产能逐步减少，以及通胀率料将达到目标水平的前景，要求央行逐步上调政策利率。”
其补充道：“在欧元区和日本，极低的通胀率要求继续按计划推行支持性的货币政策。”
国际货币基金组织(IMF)在1月时将全球经济今明两年的增速预估下调0.3个百分点，分别降至3.5%和3.7%，距离OECD预估值不远。
但与OECD不同的是，IMF将美国2015年经济增长率预估从3.1%上调至3.6%，远高于OECD预估的2.0%。OECD指出，美国第一季GDP增速下降幅度超出预估，是由于美元升值以及天气恶劣。(完)
(编译 王洋/徐文焰/于春红/杜明霞；审校 龚芳/蔡美珍)
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