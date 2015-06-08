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国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 18:38 BJT

OECD报告：领先指标显示美国经济进一步下滑 中国及巴西亦走疲

路透巴黎6月8日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，美国经济成长显露出更多转弱迹象，在此同时法国及意大利等欧元区国家的复苏正在发力。

OECD月度领先指标显示，美国、中国及巴西等主要经济体下滑；该指标的用意在于预示国际经济的转捩点。

OECD的欧元区领先指标仍为100.7，不过美国领先指标从3月的99.7降至99.5。中国指标从97.7降为97.5；巴西则从99.1微跌至99.0。

日本4月指数从3月的99.9升至100，英国从100.1降至100.0。

在欧元区内部，法国指数从100.7微升至100.8，意大利自100.9升至101.0。德国从99.8升至99.9。(完)

(编译 张明钧/徐文焰；审校 艾茂林/李春喜)

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