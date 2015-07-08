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国际财经 | 2015年 7月 8日 星期三 18:33 BJT

OECD领先指标显示美国、英国及中国经济进一步走弱

路透巴黎7月8日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，美国、英国及中国经济出现新的趋弱迹象，而欧元区整体的活动则趋坚。

OECD月度领先指标显示，美国、英国、中国及巴西的领先指标于5月下滑。

美国领先指标跌至99.5，低于4月的99.6。

欧元区指标连续第三个月维持在100.7，英国指标则是从4月的100.0降至99.8。

中国领先指标从97.5降至97.3，巴西则从99.1降至98.8。日本持稳于99.9。

欧元区当中，法国和意大利领先指标分别持稳于100.7和101.0，德国则从99.9升至100.0。(完)

(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 郑茵)

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