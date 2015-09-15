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国际财经 | 2015年 9月 16日 星期三 07:15 BJT

经合组织或下调全球经济增长预测--秘书长

路透都柏林9月15日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周一称，该组织打算下调全球增长预测，并大幅下调对部分地区展望。

OECD于6月将2015年经济增长预估从去年11月的预估值3.7%下调至3.1%。新的预测也即将发布。

“我们即将发布的数字可能会在展望方面有小幅下调，部分地区可能不只是小幅下调，”葛利亚称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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