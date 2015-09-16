OECD下调全球增长预估 但敦促美联储本周行动

路透巴黎9月16日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，全球经济前景较几个月前变得更加黯淡，但美国经济表现良好，足以让美国联邦储备委员会(美联储/FED)推进金融危机以来首次升息的计划。

OECD在对主要经济体的最新报告中称，今明两年全球经济料将分别增长3.0%和3.6%。

今年6月时，OECD曾预计今明两年全球经济增速分别为3.1%和3.8%，其表示此次下调预估主要是因为中国和巴西等新兴市场经济体增长放缓。

“近几个月来全球增长前景稍稍变弱，而且愈发不清晰起来，”OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)在接受路透采访时表示。

美国经济一枝独秀。OECD将美国今年经济增速预估从6月时的2.0%上调至2.4%，不过将2016年的增速预估从2.8%下调至2.6%。

OECD认为，支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周的政策会议上升息的理由多于维持利率不变。

“现在升息将消除市场的不确定性，”曼恩说。根据OECD的模拟分析，美联储未来的升息步伐比是否升息更为重要，”她说，“升息路径要比升息时间重要四倍。”

至于欧元区，其前景是四年来最好的。预计欧元区经济今年将增长1.6%，明年将增长1.9%。

不过曼恩称，欧元区的经济增长速度可能要快一个百分点，有利因素包括疲弱欧元、低利率水平及油价等，当然沉重的债务负担除外。

她表示，欧元区的当务之急应当是修复银行体系并解决不良贷款，而不是像在近期疲弱通胀数据后一些经济学家建议的那样，延续或扩大欧洲央行的购债计划。

OECD将中国今明两年经济增幅略微调降至6.7%和6.5%。此前中国公布一连串令人失望的经济数据，而且股市暴跌。

在全球经济前景中，对巴西的展望尤为疲弱。OECD预计，巴西经济今明两年将分别萎缩2.8%和0.7%，该国在努力应对出口大宗商品价格的大跌。(完)

(编译 许娜/王洋/汪红英/张涛/刘秀红/高琦)

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