版本:
中国
国际财经 | 2015年 10月 8日 星期四 10:24 BJT

OECD称下月可能调降成长预估 但全球经济无瘫痪风险

路透利马10月7日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三称，OECD下月可能调降成长预估，但全球经济无瘫痪风险。

“我们可能下修原始的增长预估，但我们不认为经济有任何类似以往的瘫痪形式，”葛利亚在国际货币基金组织(IMF)年会前的记者会说。

“我们只是处于增长放缓，不是出现负成长，而是经济增速放慢。美国情况比较好，欧洲仍然迟滞，...更重要的差别在新兴市场，目前看来新兴市场可能有较大的挑战。”(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐