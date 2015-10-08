OECD称下月可能调降成长预估 但全球经济无瘫痪风险

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透利马10月7日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三称，OECD下月可能调降成长预估，但全球经济无瘫痪风险。
“我们可能下修原始的增长预估，但我们不认为经济有任何类似以往的瘫痪形式，”葛利亚在国际货币基金组织(IMF)年会前的记者会说。
“我们只是处于增长放缓，不是出现负成长，而是经济增速放慢。美国情况比较好，欧洲仍然迟滞，...更重要的差别在新兴市场，目前看来新兴市场可能有较大的挑战。”(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。