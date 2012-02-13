去年12月经济领先指标上升0.2点至100.4--OECD

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透巴黎2月13日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一公布的一项领先指标显示,国际经济前景展现出初步的改善迹象,趋势转变现象从美国和日本扩展至其它发达国家.
欧元区经济图景好坏参半,七个国家目前"增长动能呈现正面变化",但整体领先指标稍稍下降.
OECD称,12月该组织整体领先指标"出现正面变化,主要受美国和日本的推动,但许多其它发达国家也开始出现类似的迹象."
就OECD整体而言,12月领先指标上升0.2点至100.4,高於长期均值100.
OECD称,印度和俄罗斯显露出改善的迹象,而此前一两个月日本和美国出现的鼓舞人心的迹象被确认.
美国领先指标连续第三个月上升,12月上升0.7点至102.0.日本12月领先指标上升0.2点至101.9.
印度12月领先指标上升0.6点至95.6.不过中国12月领先指标则下降0.5点至99.3.巴西则下降0.1点至93.7.欧元区下降0.1点至98.3.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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