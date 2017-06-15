OECD对新西兰低劳动生产率发出警告 认同对家庭负债设限

路透惠灵顿6月15日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四对新西兰发出警告表示，尽管增长前景稳健，但劳动生产率偏低对国家构成长期挑战。

出于对家庭借贷偏高以及房价上扬的担忧，新西兰央行提议将针对家庭贷款设定的债务/收入比(DTI)限制纳入政策工具组合。OECD对此也表示支持。

OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)表示，新西兰经济增长稳健“令人羡慕”，但也强调有必要应对劳动生产率落后于其他OECD国家的问题。

“就提升包容性与生活水准而言，促进生产率成长是主要的长期挑战，”曼恩在报告中表示。

OECD对成长的预估略逊于新西兰政府，因为二者的预估期间不同。

OECD预计新西兰2017和2018日历年的经济增幅均为3.1%，而新西兰政府预计2017/18财年为增长3.7%，2018/19财年为增长3.5%。

新西兰统计局周四公布，第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，增幅低于路透访问的分析师平均预计的0.7%，也远远低于新西兰央行预计的0.9%。

OECD表示，新西兰政府应该减少外资投资壁垒，降低企业税率，并推出研发税收减免来应对生产率偏低问题。

曼恩在惠灵顿的记者会上表示，对家庭贷款设定DTI限制需要谨慎部署，但能够帮助缓解构成系统风险的新西兰火爆住宅市场所面临的压力。

“如此之高的房价收入比率值得担忧，”她说。

本月稍早，新西兰央行在一份于8月18日前就相关工具寻求反馈的谘询文件中称，动用DTI限制将有“明显的纯好处”。

IMF上月在一份报告中说，新西兰家庭债务与收入之比为168%，高于多数OECD成员国。(完)