OECD的11月领先指标显示多数主要经济体成长进一步放缓

路透巴黎1月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四公布的一项领先指标显示,多数主要经济体成长可能进一步放缓.

OECD称,月度指标显示多数OECD工业化国家、欧元区17国以及前五大亚洲经济体均进一步放缓,但其显示日本、美国及俄罗斯有好转的迹象.

"此一评估与上月相较并无太大变化,但日本、美国及俄罗斯的综合领先指标均出现较为强劲的动能转正迹象,且仍高於长期趋势."OECD指出.

"中国综合领先指标已自上月起恶化,且暗示长期经济活动放缓."OECD表示,"对於其他主要经济体及欧元区而言,综合领先指标持续指向放缓."

就综合领先指标读数而言,多数国家以及OECD分类的国家集团数据在11月呈现小幅下滑.

就OECD整体而言,领先指标小降0.1点至100.1,使之略为高於代表长期均值的100.

欧元区方面,指数从98.7降至98.3,德国的跌幅较为明显,下滑0.8点至97.9,进一步远离长期均值.

中国则是下滑0.1点至100,而包含中国、印度、印尼、日本及韩国等五大经济体的亚州综合指数下滑0.2点至98.9.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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