焦点：OECD呼吁加大对成长利好型政策的公共支出

图为2009年9月资料图片，显示位于巴黎的OECD总部。 REUTERS/Charles Platiau

路透巴黎11月24日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四称，各国政府需要抛却对债务水平的执着，加大对成长利好型政策的支出，并在可能的情况下减轻税务负担。

对于越来越多准备以减税提振经济成长的政府，OECD下周一发布经济展望报告的这番讯息，可能提供支持，首先就是特朗普(Donald Trump)领导的美国政府。

但OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)坚称，这并不是鼓励各国盲目超前消费和全盘下调企业税。

OECD称，在经历数年低增长之后，多数发达国家政府难以忽视以纪录低位的利率获取投资，来促进增长的机会。

OECD提前公布其半年度经济展望中的特别章节，称允许扩大赤字来为投资融资，以及减轻纳税负担，这样做对经济产出的提升幅度比债务增幅来得大。

这反过来最终可能拉低债务与国内生产总值(GDP)之比，而不必经历以财政紧缩削减债务给经济带来的痛苦。

“想想为什么很多国家一直不愿出台财政措施，那是因为考虑到债务/GDP之比，以及担心没有借钱的能力，”曼恩对路透说。

OECD预计，将预算赤字占GDP的比例提高0.5个百分点来为投资融资，可在头一年里使35个成员国的产出平均提高0.4-0.6%。

“我们要说的是，借助极低利率的借贷，加上投资合适的项目，将可以提高经济增速，”曼恩说。

不过，额外的公共支出应该放在基建、教育和研究等提振生产率的政策上，而放松财政应该将目标指向阻碍增长的特定税项上，这点很重要。

主要经济体正在竞相减税。减税是特朗普竞选纲领的一部分。英国政府也已提议下调公司税，法国总统大选的领跑者也承诺为纳税人减税。

曼恩警告不要广泛下调公司税，同时又没有支持整体需求的措施。

“在一个很多公司拥有充裕现金的环境下，下调公司税不会带来能让我们摆脱低增长陷阱的动力，因为公司的资产负债表上已有足够多的现金，”她说。(完)