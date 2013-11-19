OECD报告：中国明年增长料加速 呼吁加速改革

11月9日在沈阳一家汽车厂拍到的生产场景。 REUTERS/Stringer

路透北京11月19日 -经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，在内需增强的推动下，中国2014年经济年增率可能提高至8.2%，今年料达到7.7%水准。

“经济成长加速，且通胀仍然较低，内需带动经济加速，”OECD在其全球经济最新展望报告中称。

OECD对前景的看法比路透最近的调查结果乐观。路透调查显示，中国2014年经济增速可能放缓至7.4%，为14年来最慢，今年料成长7.6%。中国政府2013年的目标经济增速为7.5%。

OECD强调中国政府需要加快结构改革，以增强国内消费，因中国经济扩张仍高度依赖投资。

“随着经济复苏，现在是推进结构性改革的好时机，特别是在金融自由化、鼓励劳动力流动和税收改革方面，”OECD表示。

中国领导人上周承诺将进行近30年来规模最大的经济与社会改革，以帮助经济更加平稳发展。

OECD指出，中国的改革可能最终支持经济增长，但某些改革举措短期内也许会为经济带来负面影响，不过并未对此进行详细阐述。

OECD并称，“同样存在下行风险，特别是来自地方公共债务的风险。一旦违约处理不当，则可能危及银行体系的健康以及资本市场的信心。”

2008-09年全球金融危机期间，中国政府出台巨额刺激计划，不加约束地自由支出导致地方政府背负沉重的债务。

国家审计署正在对政府债务进行全面审计，料将很快公布报告。审计署数据显示，截至2010年底，地方债务总额达10.7万亿(兆)元人民币(1.8万亿美元)。

渣打、惠誉和瑞士信贷估计，中国地方政府债务规模相当于国内生产总值(GDP)的15%至36%。

OECD预计，中国2014年消费者物价指数(CPI)升幅将从今年的2.5%降至2.4%。

中国商品和服务出口量2014年将增长6.8%，增幅低于今年的8.8%，同期进口增幅可能从9.8%降至9.2%。

OECD还表示，中国2014年经常帐盈余相当于GDP的比重或将从2013年的2.3%降至1.5%。(完)

(编译 李爽/徐文焰/王兴亚；审校 白云)

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