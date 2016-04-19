OECD会议未达成协议化解钢铁产能过剩 美国矛头指向中国

路透布鲁塞尔/华盛顿4月19日 - 中国和其他主要钢铁生产国周一未能就化解全球钢铁危机的举措达成共识，与会者争执造成产能过剩的主因，美国并对中国发出批评。

这场由比利时和经济合作暨发展组织(OECD)主办的会议，有来自逾30国的官员出席，盼藉此会议寻求解决产能过剩之道，但最后会议结论仅是必须迅速以结构性方式处理。

美国指责中国要为会议失败负责，称中国需对产能过剩有所作为，否则就将面临其他国家可能采取的贸易行动。

“除非中国及时开始采取具体行动来削减钢铁等行业过剩产量和产能...否则业界基本面结构问题将仍持续，而美国等受到影响的政府将别无选择，只得采取贸易行动，以避免本国产业及劳工受到伤害。”美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在声明稿中称。

OECD表示，2015年全球钢铁产能为23.7亿吨，产量下降意味着产能利用率只有67.5%，低于2014年的70.9%。

英国对这种压力的感受尤深，该国最大钢铁厂商--塔塔钢铁(TISC.NS)已经宣布计划撤出英国，威胁到1.5万个就业岗位。上周，超过四万名德国钢铁工人走上街头，抗议中国钢铁倾销。

中国官方的新华社周一发表评论文章称，指责中国造成全球钢铁行业困境是站不住脚的保护主义借口，这类指责将起到适得其反的效果。

中国今年第一季钢铁产量较上年同期下降3.2%，但分析师称，进一步减产将存在困难。尽管全球范围内出台各种反倾销措施，中国3月钢铁出口同比仍大增30%至998万吨。

“这更多是因为他们相对于亚洲其他国家具有竞争优势，从而推动出口增加，”澳新银行的商品策略师Daniel Hynes表示，“我认为这种情况将继续，尽管目前存在各种压力，但出口将保持在相对高位。”(完)