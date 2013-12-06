上海问鼎OECD教育调查排名

路透巴黎12月3日（记者 Leigh Thomas） -经济合作与发展组织（OECD)的一项研究显示，上海市青少年在数学、阅读和科学知识方面排名第一，暗示东亚国家的学校放弃了死记硬背，并极力推动学术水平的提高。

这项三年一次的学生调查还表明，美国15岁青少年的数学拖后腿，阅读和科学知识一般。该调查覆盖OECD的34个成员国和31个最发达的发展中国家。

该国际学生评估项目（PISA）特别重视数学，去年对约51万15岁的青少年进行了数学、阅读和科学知识测试。

周二公布的结果显示，东亚国家和地区的学校排名领先，上海排名第一，新加坡、香港、台北、韩国、澳门和日本也都名列前茅。

列支敦士登、瑞士和荷兰也跻身前10，德国和波兰进步明显。

上海学生的数学水平比OECD平均教育水平领先近三年。

OECD教育问题负责人AndreasSchleicher对路透表示，东亚成功的秘诀是在所有学校都设立高标准，并给予他们达到高标准的手段。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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