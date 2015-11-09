OECD警告全球贸易流动放缓 再度下调经济增长预估

路透巴黎11月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一发表报告称，全球贸易流已危险地降至接近全球衰退时的水平，不过中国等国采取的措施应能够让2016年贸易流回升。

OECD还在半年度经济展望报告中将2015年增长预估下调至2.9%，9月预期为3.0%。

去年11月，OECD最初预计2015年经济料增长3.7%。

该组织表示，尽管经济放缓大多集中在中国等新兴经济体，但随着美国和欧洲经济复苏加快，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该继续推进金融危机以来的首次升息计划。

OECD还称，今年全球贸易料仅增长2%--过去五十年仅有五次降至这一水平，而且当时分别恰逢1975年、1982-83年、2001年和2009年经济低迷时期。

“这让人深感担忧，”OECD首席经济学家曼恩在报告引言中称。

“世界贸易往来已成为全球生产的动力。”

OECD预计，在中国刺激措施的提振下，明年全球产出增幅或达3.3%，不及先前预计的3.6%，2017年提高到3.6%。

“政策已经付诸实施，将有助于改变疲软的基本趋势。例如中国已经宣布将采取包括下调银行贷款利率、以及扩大技术设施投资在内的一系列刺激措施，”曼恩说。

报告称，美国经济增速今年应会达到2.4%，明年增速从原先预期的2.6%下调至2.5%。报告还预计美国2017年经济增速为2.4%。

“因此，利率正常化应该谨慎地推行，同时也要留意等太久再行动的风险，”OECD补充道，其设想美联储将于12月升息，而后缓步加息。

OECD先前曾呼吁美联储于9月加息，但美联储却决议按兵不动；OECD表示，美国推迟升息导致大量跨境资本流动，使得新兴市场决策官员更加煎熬。

此外，尽管美国经济成长强劲且失业率下滑，但员工薪资尚未回升。

“薪资若未成长，则经济复苏将失去动能，而美国扶助全球贸易及经济成长复苏的前景将划上问号，”Mann指出。

OECD同时将欧元区今明两年经济成长率预测分别调降至1.5%及1.8%，此前预测为1.6%及1.9%。其并调降德法两国2016年经济成长率预测，但却调高意大利的成长率预估。

OECD将中国2015年经济成长率预测由6.7%升至6.8%，维持2016年成长预估为6.5%不变，同时预估2017年成长率将降至6.2%。(完)