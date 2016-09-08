OECD领先指标显示英国经济增长将继续放缓

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透巴黎9月8日 - 周四公布的经济合作暨发展组织(OECD)月度领先经济指标显示，英国退欧公投后，经济增长将继续放缓，接近年底时在较低水准稳定下来。
OECD在7月时称，这项经济领先指标暂停公布两个月，因英国公投意外退出欧盟制造的不确定性，可能会使数据具有误导作用或不准确。
在英国公投退欧后首次公布的月度指标中，OECD称英国7月综合领先指标(CLI)从6月的99.29升至99.32，但仍低于去年10月跌破的长期均值100。
“尽管英国最终与欧盟将达成的协议仍具有不确定性，但公投数周后公布的这一数据的波动性降低，”OECD称。
“假设未来六个月的情况仍是如此，眼下看来英国经济将继续放缓，今年底前持稳于较低水准，”该组织称。
OECD称，该指标显示美国、日本以及包括德国在内的整个欧元区经济成长动能稳定。
美国7月领先指标小跌至99.03，低于6月的99.10，中国领先指标由99.02升至99.22。
OECD指出，主要新兴经济体有一些改善现象，综合领先指标显示，中国、俄罗斯及巴西的增速提高，印度趋坚。
巴西7月领先指标升至100.34，为2013年3月以来首次升破100。
另一方面，OECD表示，法国增速料将放缓，意大利综合领先指标显示成长动能疲软情况更为严重。
法国7月领先指标由100.44跌至100.33，意大利由100.43跌至100.21，但仍高于长期均值。(完)
(编译 艾茂林/于春红/蔡美珍；审校 高琦/李春喜)
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