OECD领先指标显示美国和英国经济增长势头增强

路透巴黎12月10日电---经济合作暨发展组织(OECD)表示,美国和英国的经济成长势头看似在增强,而中国和意大利或已开始转势.

OECD在月度综合领先指标报告中称,指标仍显示德国、法国和欧元区偏弱,日本、俄罗斯和加拿大亦是如此.

OECD表示10月美国和英国的领先指标高于100,而100被视为长期经济表现的均值代表.美国和英国的指标分别从9月的100.8和100.3,小升至100.9和100.5.

中国10月领先指标升至99.6,此前四个月在99.5.意大利领先指标持平在99.0.

OECD上月表示,预计中国经济今年增长7.5%,这与政府目标一致.OECD预计2013年中国经济增长8.5%.

德国和法国指数则下降,分别从98.8和99.5降至98.7和99.4,而欧元区整体指数从99.4降至99.3.

日本指数持稳于100.2,俄罗斯为99.1,加拿大和巴西指数小幅下降.

"有初步迹象显示,近几个月出现的巴西正面增长势头在消失,"OECD称.

"另一方面,迹象显示中国和意大利经济周期拐点开始出现.印度还出现了增长初步企稳的迹象."

OECD印度10月综合领先指标升至97.3,9月为97.2.(完)

--编译/审校 田建华/王丽鑫

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