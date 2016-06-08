OECD领先指标显示美国经济增长企稳的初步迹象

路透巴黎6月8日 - 周三公布的经济合作暨发展组织(OECD)月度领先经济指标显示，美国及中国经济放缓情况浮现或已触底迹象。

OECD称，美国领先指标(CLI)在4月升至98.95，高于3月的98.93，为2014年7月以来首次上扬。但这项指标仍低于长期均值100。

中国4月领先指标从上月的98.38升至98.41，连续第二个月上升。中国指标在2014年10月降至100以下。

OECD表示，其指标显示欧元区作为一个整体保持稳定的成长动能，而英国指标则显示成长动能减弱。

欧元区4月领先指标从3月的100.42降至100.38，但2013年10月以来一直高于100的长期平均水准。

OECD也看好巴西和俄罗斯的前景。两国经济因大宗商品价格崩跌而大幅下滑。

“在主要新兴经济体中，”巴西和俄罗斯的领先指标，确认了上月评估中所提到成长动能的正面变化迹象。(完)