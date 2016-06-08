OECD领先指标显示美国经济增长企稳的初步迹象

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎6月8日 - 周三公布的经济合作暨发展组织(OECD)月度领先经济指标显示，美国及中国经济放缓情况浮现或已触底迹象。
OECD称，美国领先指标(CLI)在4月升至98.95，高于3月的98.93，为2014年7月以来首次上扬。但这项指标仍低于长期均值100。
中国4月领先指标从上月的98.38升至98.41，连续第二个月上升。中国指标在2014年10月降至100以下。
OECD表示，其指标显示欧元区作为一个整体保持稳定的成长动能，而英国指标则显示成长动能减弱。
欧元区4月领先指标从3月的100.42降至100.38，但2013年10月以来一直高于100的长期平均水准。
OECD也看好巴西和俄罗斯的前景。两国经济因大宗商品价格崩跌而大幅下滑。
“在主要新兴经济体中，”巴西和俄罗斯的领先指标，确认了上月评估中所提到成长动能的正面变化迹象。(完)
(编译/审校 蔡美珍/张涛/汪红英/孙茉莉/陈宗琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。