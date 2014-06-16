OECD预期美国经济未来几个月将加速复苏

路透华盛顿6月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，美国经济复苏应会在未来几个月加速，因能源荣景、失业率稳步下滑和投资回温，将经济成长步伐推至10年来高点。

OECD在最新的美国经济评估中称，美国今年国内生产总值(GDP)应会扩增2.5%，略低于该组织上月公布的预估。

但OECD仍维持明年美国经济成长3.5%的预估不变，这将是2004年以来最强劲的增幅。

OECD对美国经济成长的预估比多数民间预估机构和其他国际组织的预估来的乐观。世界银行预估美国2015年经济成长率为3.0%。

OECD表示，见到了几个正面的趋势，将合力推动复苏加速且更稳固、更由民间需求所推动。

该组织预估，低能源价格和持续守在低位的借贷成本，伴以创纪录的企业现金部位，应会带动2015年企业投资大增10%。而失业率持续下滑，意味着未来一年消费者需求将升高，房市也会稳健复苏。

“美国是当前全球复苏的亮点，”OECD秘书长葛利亚称。“这样的势头正在积聚动能。”(完)

(编译 王冠中; 审校 白云)

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