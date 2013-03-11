OECD称美国和日本的经济前景正在改善

路透巴黎3月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一称，主要工业国家的经济前景正在改善，美国和日本经济引领向上，且欧元区经济活动也见回升。

OECD在其最新月报称，OECD领先指标显示经济稳步增长。

1月OECD的33个成员国领先指标升至100.4，较长期平均水准100进一步上涨，12月为100.3。

美国经济出现强劲改善，指标为100.9，较12月持平。日本的指标自100.4升至100.6。

欧元区经济亦显示出改善迹象，从上月的99.6升至99.7，获益于德国经济助力。OECD称，意大利和法国的指标表明经济没有进一步下滑。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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