OECD称美国和日本的经济前景正在改善

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透巴黎3月11日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一称，主要工业国家的经济前景正在改善，美国和日本经济引领向上，且欧元区经济活动也见回升。
OECD在其最新月报称，OECD领先指标显示经济稳步增长。
1月OECD的33个成员国领先指标升至100.4，较长期平均水准100进一步上涨，12月为100.3。
美国经济出现强劲改善，指标为100.9，较12月持平。日本的指标自100.4升至100.6。
欧元区经济亦显示出改善迹象，从上月的99.6升至99.7，获益于德国经济助力。OECD称，意大利和法国的指标表明经济没有进一步下滑。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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