OECD报告：美联储若放慢购债计划，美国利率或将上升

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
美联储自2008年末以来持续将隔夜利率维持在近零水准，并且通过一连串买债计划，将资产负债表规模扩增了逾两倍至约3.3兆(万亿)美元。美联储目前每月买入850亿美元公债。
在最近数周，美联储官员多次发表言论，谈及何时可能开始缩减购债计划，导致指标10年期公债收益率 升至逾一年高位。
除了提醒美联储需小心行事外，OECD还批评美国政府在3月推出全面预算削减的决定。
OECD报告指出，美国政府的撙节举措将令美国今年经济增长率遏制在1.9%，略低于11月时的预估，亦低于美国2012年增长率2.2%。（完）
(编译 高琦 审校 沈以文)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)