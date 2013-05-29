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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 17:56 BJT

OECD报告：美联储若放慢购债计划，美国利率或将上升

美联储自2008年末以来持续将隔夜利率维持在近零水准，并且通过一连串买债计划，将资产负债表规模扩增了逾两倍至约3.3兆(万亿)美元。美联储目前每月买入850亿美元公债。

在最近数周，美联储官员多次发表言论，谈及何时可能开始缩减购债计划，导致指标10年期公债收益率 升至逾一年高位。

除了提醒美联储需小心行事外，OECD还批评美国政府在3月推出全面预算削减的决定。

OECD报告指出，美国政府的撙节举措将令美国今年经济增长率遏制在1.9%，略低于11月时的预估，亦低于美国2012年增长率2.2%。（完）

(编译 高琦 审校 沈以文)

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