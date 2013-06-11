美国和日本引领主要经济体的复苏--OECD

路透巴黎6月10日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，在日本和美国经济增长加快的带动下，主要发达经济体的成长动能正逐步增强。

OECD在其最新的月报中称，4月整体领先指标从3月的100.5升至100.6。

该指数小幅改善，进一步保持在长期均值100上方。该指标涵盖33个OECD成员国，旨在表明经济活动的转折点。

OECD在上个月公布的半年度经济展望中预计，与整体改善的美国和出现反弹的日本相比，受衰退冲击的欧元区经济今年将落下更远，OECD并下调了全球经济成长预估。

本次公布的月度指标也突显了这种情况，并暗示只有美国与日本是经济成长正在增强的主要经济体。

美国领先指标维持在101.0不变，日本指标从100.9升至101.1。日本央行在近期推出了一系列激进的货币刺激政策。

欧元区领先指标从100.0微升到100.1，也显现出前景改善迹象。

德国领先指标从99.9微升到100.0，反映出该国经济增长已经回归趋势。

法国表现稳定，领先指标连续第三个月在99.6不变。意大利略有改善，领先指标从99.8升至99.9。（完）

(编译 高琦 审校 郑茵/王洋)

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