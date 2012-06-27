OECD称美国长期失业将有损经济成长

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
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路透华盛顿6月26日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,困扰许多美国人的长期失业问题,有可能令美国经济遭遇长期较高的失业率,需要借助培训来避免此类问题对经济的破坏.
OECD发出的警告,正逢美国就业成长陷入停滞且5月失业率扬升之时.
OECD公布的美国经济报告中预计,经济在不产生通胀情况下可以承受的失业率为6.1%,这要高於2007年时的5.7%.5月时美国失业率在8.2%.
"不过,结构性失业的上涨程度可能要超过了此次预估,并且由於长期失业率水平仍然高企,未来结构性失业有可能进一步升高."OECD表示.
在2007-2009年金融危机前,多数分析师认为自然失业率(或称结构性失业率)在5%左右.
然而,数百万美国人受到长期失业的困扰,劳动技能下降--这种情况有可能会继续推高结构性失业率.
多数美国联邦储备委员会(美联储)官员对於结构性失业率的预估区间在5.2%-6%.而OECD的预估则位於该区间的高端.
(美联储)对失业率的预估十分关键.联储认为预估越接近自然失业率水平,那麽在刺激经济成长速度方面就越会犹豫.
尽管美联储将隔夜利率降至接近零水位,且通过资产购买向经济注入约2.3万亿美元,但失业率仍连续两年多高居於8%上方,为大萧条以来首见.
"仍有大量周期性失业,最好通过支撑总需求来解决,"OECD美国经济分析师Wendy Dunn对记者表示.
OECD呼吁美国,开发可帮助诸多失业者重返工作岗位,以及避免长期失业演变成结构性失业的项目.
"教育和培训是提升技能(及)降低(雇主需求与员工能力)不匹配的关键,"OECD表示.
其表示,这还可以帮助美国解决收入不平等的问题,美国收入不平等比例为OECD国家中第四高.
**永久性破坏**
尽管失业持续时间中值较2010年6月触及的25周纪录高位有所缩短,但仍长达20.1周.
1,270万美国失业人口中,大约43%超过六个月没有找到工作.
"长时间失业的问题挥之不去,令人忧虑,因其他OECD国家经验表明,长期失业可能转为结构性失业,或导致劳动参与率的永久性下降,"OECD表示.
美国劳动参与率徘徊在30年低点附近,因战後婴儿潮逐渐退休,而且绝望的求职者也放弃了寻找工作.
OECD亦将劳动力减少归因于残障福利请领资格放宽.OECD指出,20岁至64岁劳动年龄人口申请残障福利的比例,从2007年的6.1%升至2010年的6.6%.
"需要致力於减少对残障福利的依赖,因为领取这些福利的劳动力几乎都不再回到职场上,"OECD称.
OECD亦警告称,领取失业救济的时间过久,可能会让部分人不愿积极找工作.OECD呼吁可请领失业救济的时间要逐步缩减到衰退前的26周上限.
可请领失业救济的时间在衰退期间延长至99周,之後缩减到73周.
OECD亦建议向请领失业救济的人士提供相关就业协助,如寻找工作机会,和职业训练等.
"相较于其他OECD国家,美国目前在这类再就业辅导方面的支出甚少,要开发有效的刺激就业系统,就需要投入更多资源,"OECD称.(完)
--编译 洪曦/石冠兰/王冠中;审校 田建华/程琳
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