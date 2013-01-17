中美贸易顺差因新算法可减四分之一

资料图片：2012年12月19日，美国贸易代表柯克和美国商务部副部长Rebecca Blank在第23届中美商贸联委会记者会上发表讲话。 REUTERS/Joshua Roberts

全球经济主编魏伦

路透巴黎1月16日 - 如果按照为中国进出口产品提供零部件和服务的各个国家细分计算,可把中国对美国的贸易顺差缩窄四分之一.

这是经济合作暨发展组织(OECD)和世界贸易组织(WTO)一个研究项目的重要发现之一,该项目试图呈现更加真实的供应链全球化时代贸易流动状况.在当今的制造过程中,中间投入可能会跨越国境好几次.

这项研究的政治目的在于,通过证明政府提高进口障碍只会搬起石头砸自己脚,从而降低贸易保护主义压力,因为提高进口障碍同时也会损害本国的出口商和竞争力.

"当前,我们必须把商品和服务视为'全球制造',从而迫使我们观察贸易流动的方式产生根本性的转变."OECD秘书长葛利亚称.

"这种由科技进步和贸易政策改革驱动的国际分工日益加强,挑战我们观察和解读各国贸易政策的传统方式."她表示.

这些发现很可能给关于中国汇率政策的激烈辩论带来微妙影响.各方一直在争论,中国是否应当加快人民币升值步伐以缩减贸易顺差,尤其是对美国的贸易顺差.

**以苹果手机为例**

以中国出口一台苹果智能手机为例,让我们来看看按照零部件或服务供应国来划分这部手机价值有何影响.

2010年时此手机出厂价为187.51美元,将全部显示在中国出口总额数据中.事实上,据研究公司iSuppli和Chipworks估计,其中的20.75美元、16.08美元、80.05美元、22.88美元和47.75美元分别为台湾、德国、韩国,美国以及日本等其它地区提供的产品或服务的出口价值.

但这并不是全部.要想算清附加值的来源,则必须把供应商及其供应商全算在内.

若把这些因素全都考虑在内,美国2009年对华贸易逆差将自原先笼统算法的1,760亿美元缩窄25%,至1,760亿美元.OECD和WTO称这种算法是分析上的首次尝试.

另一方面,美国对韩国、日本和其它向中国提供中间投入国家的贸易逆差规模更大.

同样的原因,日本对韩国和中国的贸易顺差也几乎消失殆尽,因为若看看增加值链条,日本出口的芯片和零部件并没有出现在这些国家的最后消费之中.

以下是其它发现:

--以增加值计算,美国取代德国成为法国最大的贸易伙伴,无论是从出口还是进口上看.

--按照增加值口径计算,德国对美国的贸易逆差转成贸易顺差.

--巴西对中国的贸易顺差减少45%,因巴西60%的出口都是大宗原材料,其中一部分出现在了出口至美国和欧洲的最终商品中.

--中国出口电子产品中40%的增加值来自于海外.

中间投入品占到了全球商品贸易中60%的份额,在全球服务贸易的比重更是达到70%,在此情况下,OECD和WTO希望新的数据库能够给旨在消除贸易繁冗的努力增加新的动力.

OECD估计,简化海关和边境手续能把贸易成本降低10%.(完)

(编译 李春喜/许娜/王洋; 审校 王丽鑫)

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