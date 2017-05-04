金融机构涌入上海陆家嘴核心区 写字楼供需矛盾加剧--报告

路透上海5月4日 - 虽然上海核心区甲级写字楼总体仍呈供大于求，但作为金融中心区域的陆家嘴却是一房难求。国际物业顾问第一太平戴维斯发布最新报告称，未来仍有大量的国内外金融机构计划入驻陆家嘴核心区，该区域办公楼的供需矛盾加剧，顶级写字楼租售价格可能再创新高。

报告指出，上海正在规划依托陆家嘴核心区证券、黄金、期货、金融衍生品、大宗商品等要素市场较为齐全，以及金融、贸易、航运、咨询、信息服务等跨国公司区域总部相对集中的优势，大力发展以金融流量、贸易流量和信息流量为重点的流量经济。

未来资产、野村资产、标准人寿等国际顶级的金融公司正计划搬入陆家嘴核心区，国内大量的金融企业也在筹划在陆家嘴核心区谋得一席之地。但尴尬的是，根据陆家嘴核心区“十三五”区域空间开发规划，陆家嘴核心区可以新开发的空间已经没有，有限的写字楼市场供应和大量涌入陆家嘴核心区的金融公司的租赁需求产生矛盾。

第一太平戴维斯上海商业楼宇部高级董事郑廷俊介绍，“陆家嘴核心区的写字楼现在早已是一房难求。只要有空余的写字楼可出租，就马上会接到报价，最多两个月就会有客户抢走。”

报告指出，尽管陆家嘴核心区的写字楼租金最高价格已经达到20元人民币／平米／天，但该价格与球其他金融市场的写字楼平均价格相比，仍是相当低廉，例如香港甲级写字楼租赁成本每年每平方英尺租金为302美元，为全球第一贵，远超第二名纽约西区的197美元和第三名伦敦中城区的194美元，而上海写字楼租金最高的上海中心，报价连100美元都不到。 陆家嘴核心区的十三五区域空间开发规划显示，该区域未来的房地产市场开发，将由增量导向转为存量盘活，更多需要通过公私合作的方式，盘活存量的房地产资源，为大量涌入的企业找到新的办公空间。

但这些新增供应对于陆家嘴核心区庞大的需求来说依然是杯水车薪，因为那些有野心又不差钱的金融机构都希望能在陆家嘴核心区成为世界级金融中心之前，占领这个可能定价全球资产的大平台。

上海陆家嘴核心区已拥有上海证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海钻石交易所、上海保险交易所、上海石油天然气交易中心等要素市场集群。

国际物业咨询公司--高力国际稍早曾预计，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。（完）