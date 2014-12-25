现代礼仪：办公室派对的小窍门

路透12月15日（作者 Pamela Eyring） - （Pamela Eyring是华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

第25次美国企业节日派对年度调查显示，96%的美国企业今年将举办节日派对，比例为1997年以来最高。72%的派对将提供酒水，近三分之一的雇员将喝醉。

如果你不想陷入尴尬，最好事先计划好。只要提防一些事情并作出良好的判断，周一就能昂首挺胸地走进办公室，名誉也不会受损。

我建议：

- 出发前吃东西。空腹饮酒是灾难的开始。

- 少喝酒或者干脆不喝酒。用苏打水填饱肚子，喝酒的间隙喝杯水。

- 用左手拿喝的。这样可以空出右手来握手。

- 穿着得体。办公室派对的关键词是办公室。你在应酬同事和老板，因此不要打扮得像是去俱乐部。如果不清楚应该穿什么，先问清楚。

- 避开散乱、油腻的开胃小吃。选择那些可以用叉子或牙签吃的食物，以免弄脏手和衣服。

- 交际。不要只与熟悉的同事一起，与其他部门的人交际。你不知道将来会与谁一起工作（或为谁工作）。

- 给人正面的第一印象。你不能依赖别人来找你，你应该主动去接触别人。寻找那些看起来友好和开放的人，避开讨论严肃话题的人群。走近他们，用眼神交流，微笑着问：“我可以加入吗？”

- 让话题正面。谈论轻松和正面的话题，比如假期计划、电影、度假甚至是美食。不要谈论政治、金钱、健康、性和办公室八卦等有争议的话题。

- 让别人看得见你。这可能是你见到总裁、CEO或其他高管的唯一机会，因此你要让别人看得见你。进行自我介绍，但谈话时间要短。专注于公司正面的地方，不要自吹自擂。

- 不要心不在焉。如果派对包括晚宴，不要把手机放在桌子上。这会分散你和其他宾客的注意力。

- 不要最后一个走。虽然你不想错过有趣的事，但感觉到要结束的时候就离开。那些晚走的人往往会被记住，而且不是什么好印象。

- 感恩。组织派对往往是吃力不讨好的任务。在结束的时候，记得感谢那些组织者。他们会非常感激，对你留下很好的印象。

你努力营造自己的专业形象和名誉，不要因为一个不小心的夜晚而前功尽弃。听从我的建议，你将享受派对，同时保持尊严和职业化。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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