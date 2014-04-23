官方投资机构正物色新市场和资产类别 以提高回报--道富环球

路透香港4月23日 -美国道富集团(STT.N)最新调查显示，官方投资机构正在寻找新市场和更广濶的资产类别，以提高回报。

道富1月向62名官方机构的高级行政人员进行实地访查，以了解在全球监管多变和波动的投资环境之下，他们所面临的机遇与难题。这些机构管理资产合共5.3万亿美元，其中58%为央行，34%为主权财富基金及8%为公共退休储备基金。按地域划分，45%位于欧洲、中东及非洲，29%于亚太、26%于美洲。

调查显示，即使面对挑战，80%受访者仍预计会增加对新市场的投资，以及在适当授权之下对另类资产例如对冲基金、私募股权、房地产和基础设施进行投资。

道富副主席Joe Antonellis称，“就如何投资以及在甚么地方投资，官方机构处于不同阶段，但很清楚的是，较具投资弹性的机构正在检讨其投资策略，并为了投资收益而寻找新的市场和资产类别。”

调查显示，在寻找新投资时，73%受访者表示要紧贴环球市场监管变化乃一大挑战，51%则认为要正确地计算和监察货币风险才是最大难题，38%视利率上升为投资障碍，37%担忧新兴市场波动。

而风险管控亦是主要挑战。调查显示，86%受访者最担忧的是市场风险，73%最担忧营运风险。要化解这些风险需要作出更大投资，接近三分之二受访者计划于未来两年提高对风险管理系统和程序的投资。此外，32%受访者表示在增聘拥有风险、合规和汇报技能的人员上出现困难，47%受访者认为主要挑战在于提升营运效率。

道富亚太区官方机构主管Henry Quek称，要应对这些挑战，官方机构必须创造具效率、合理化但具弹性的营运模式，即是在降低成本的同时不能在标准等方面作出让步，同时须利用数据分析帮助做出更明智的投资决定。

道富是全球主要金融服务提供商，截至去年末其托管资产27.4万亿美元，管理资产2.3万亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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