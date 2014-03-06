中国官员称不应将昆明暴恐案与民族问题扯到一起

路透北京3月6日 - 中国全国政协民族和宗教委员会主任朱维群称，不应把昆明暴力恐怖袭击案与民族问题扯到一起。

中国政府称，新疆分裂势力策划制造了3月1日的昆明火车站暴力恐怖事件，造成至少29人遇难，约140人受伤。

朱维群指出，事件发生以后，听到一些人对维吾尔族有看法，甚至有排斥情绪。

“尽管这种情绪不具普遍性，但是还是要引起我们的注意，”朱维群说道，并表示“到内地来发展的维族同胞主流是好的”。

“维吾尔族绝大多数人和我们一样，是反对分裂主义、暴力恐怖主义的，”他在接受《中国日报》采访时表示。

“我经常到新疆去，我看到在反对暴力恐怖的斗争当中，我们广大的维族干部、群众是和我们站在一起的，心是向着中央的。”（完）

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