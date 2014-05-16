综述：离岸国债料获长线资金青睐 人民币升贬预期淡化

记者 李珊珊

路透香港5月16日 -离岸中心开枝散叶，已令人民币投资概念回归正常化。今年首批离岸国债标售，预料将获得更多长线资金的青睐，人民币升值预期重要性淡化，短天期表现将较长天期为佳。

中国财政部下周三(21日)将招标今年首批离岸国债，面向机构投资者招标140亿元，期限为三、五、七、10、15以及20年等六个品种，其中20年期为首次发行；另外向各国央行及货币管理当局发行20亿元。

这是人民币一季度汇率创下2005年汇改以来最大跌幅后首次离岸国债招标，将可更为明确地反映出长线投资者对于人民币的态度。

综合投行与交易商预估，3-7年期债券票息预料可低于二级市场利率约5-15基点；10年期以上的长券可能因为二级市场表现不佳受压，但因发行量较小，预料买盘可轻易消化。

东方汇理银行驻香港亚洲利率策略主管张淑娴指出，对于有意分散投资组合的投资者来说，人民币仍具吸引力，特别是外汇储备。

“虽然汇率的因素已经是中性，但还是可以看到realmoney的需求...来自于债券基金、央行，”张淑娴说，“我们持续看到来自投资组合多元对国债的需求。”

她指出，以往汇率升幅因素在离岸短期债券中反应较为明显，使得离岸与在岸短期债券价差较濶，离岸收益率曲线趋于陡峭，但预料在双向波动预期下，短债离、在岸价差将拉近，离岸收益率曲线不至于进一步陡峭。

先前在人民币升值预期下，离岸国债收益率一般均低于在岸。以去年11月发行的三年期离岸国债，目前收益率约报2.58%，与在岸同期品种差距约为135基点，上月最濶至约145基点。

另一不具名的一级市场交易商则指出，离岸投资管道不多，点心债几乎是长期资金唯一出路，虽然海外投资者对于中国经济调整过程衍生的风险有所疑虑，但因国债信用无虑，仍会是央行、退休基金的选择。

“离岸中心一个个起来，有一些长线资金会配置在人民币上，虽然比例不高，能投的品种也不多，人民币债券需求相对还是比较大的。“他说。

此外，券商人士还指出，虽然CNH CCS利率已回升，但仍相对较低，预料亦会吸引一些资产互换(Assetswap)资金投资短期国债。

“三年期国债透过CCS相当于LIBOR+80点左右，现在三年期CDS大约40点，比较起来还是有投资价值。”他说。

人民币下跌以及离岸流动性充沛，令CNH CCS利率今年初跌至低水平，虽然这减少了外国发行人利用人民币筹资的意愿，但郤吸引了投资人将外币、特别是美元，透过CCS操作投资人民币债券，以换取较同等级美元债券更好的收益。这种标的通常选择的是超高信用评级的债券，令整套策略作到无风险套利。交易员估计，只要点差在50基点以上，均会吸引此种策略交易。

尽管人民币今年以来仍贬值，但离岸资金池仍有增无减，香港、台湾、韩国等地人民币存款持续创新高。人民币债券发行也由香港、台湾、新加坡等向外扩及至欧洲市场，吸引更多海外投资者参与。继悉尼后，法兰克福、卢森堡均见人民币债券发行，获投资者3至4倍的热烈热购。

渣打银行报告指出，虽然今年离岸国债总发行量创新高，但年内亦有120亿元国债到期，净发行量将与去年差不多，甚至低于2011年（170亿）以及2012年（175亿）。

该行表示，由于净发行未增加，且离岸资金宽松，预料国债将获强劲需求。

为了加速离岸债券场发展、建置固定收益曲线，中国财政部自2009年起每年均在离岸市场发行国债，目前已发行800亿元，债券余额为645亿元。

今年预定发行的260亿元将分两批发行，下周三招标160亿元，下半年发行120亿元。首批债券将在下周三投标，5月22日交收。由中国交通银(3328.HK)(601328.SS)香港分行担任财务、计算以及主要付款代理。

人民币周五约报6.2320，与在岸价格6.2317相差不大。今年第一季在、离岸贬值幅度均将近3%。

以下为下周招标的离岸国债票息预测：

年期 预定发行金额 预测票息% 现券二级市场报价%(票息)

3 70亿元 2.55-2.70 2.5760/2.1640 (2.60)

5 40亿元 3.10-3.25 3.2220/2.8640 (3.09)

7 10亿元 3.70-3.85 3.8290/3.3620 (3.09)

10 10亿元 3.95-4.10 4.1750/3.6310 (3.16)

15 5亿元 4.25-4.40 4.6080/4.2280 (3.60)

20 5亿元 4.40.65 --

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 48,717.8 132

2. 渣打 38,659.0 116

3. 星展 16,055.0 41

4. 法巴 12,036.7 40

5. 中国银行 9,452.9 15

**本周市场动态**

--台湾金管会表示，经过清查，目前台湾上市柜公司投资TRF曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿台币。非上市柜公司投资TRF曝险金额则在1,000亿台币左右，合计台湾企业在TRF的曝险金额逾1,500亿台币。

--韩国央行公布，韩国4月银行业人民币存款净增20亿美元，至纪录高位99亿美元，为韩国人民币存款纪录月度增幅第三高纪录。韩国央行官员表示，人民币存款的增长料将暂时延续，因人民币存款回报比韩元存款高出至少50个基点。

--台湾央行表示，至今年4月底止，台湾银行业累计人民币存款达2,875.37亿元，较前月成长约7.13%。

--香港恒生银行(0011.HK)称，中港股市双向交易机制“沪港通”正式实施后，有望带动香港的人民币外汇每日交易量增长约两成，并提升人民币流转速度。

--瑞银发布研究报告称，预计人民币兑美元汇率将保持弱势、在目前6.25左右的水平徘徊，并在2015年继续小幅贬值至6.35。

--台湾柜台买卖中心表示，计画与欧洲期货交易所(EUREX)策略联盟，成立“人民币债券发行与交易平台”，双方可望在今年底签署合作备忘录(MOU)。（完）

(审校 杨淑祯)

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