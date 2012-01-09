独家：缅甸完成10块在岸油气区块标售

路透吉隆坡1月6日电---仰光两名直接了解情况的消息人士周五对路透称,缅甸在数年来最大规模的能源资源招标中,已将10块在岸油气区块出售给八家公司,目前正在标售九块离岸区块.

中标公司大多是亚洲公司,包括马来西亚国家石油公司(Petronas)PETR.UL及泰国PTT Exploration and Production PTTE.BK,因西方企业不愿参与该国交易.

缅甸最近在实施政治改革和招商引资方面动作迅速,西方国家虽赞赏有加,却未放松制裁,分析师称石油巨头可能因此丧失机会.

消息人士称,缅甸其余八个区块流标,是因为利润方面对投资者吸引力不大.缅甸天然气储备是澳洲的十分之一.

目前标售的九个离岸区块中,有五个是深水区块.

有关离岸区块竞标方的细节尚不清楚.

"缅甸能源部徵求过意见……日本对深水区块兴趣很浓."

日本经济产业大臣枝野幸男率领企业代表团1月12-14访问缅甸,其中包括日本最大炼油公司吉坤日矿日石能源社长,以及丸红(8002.T)、三井物产(8031.T)和伊藤忠(8001.T)等贸易商社代表.

经济产业省一名官员表示,此行将促进能源及采矿领域合作,包括推动在缅甸投资石油及天然气.

根据BP Statistical Review资料,到2010年底,缅甸已探明天然气储藏量达11.8万亿(兆)立方英尺,相当於全球总量的0.2%,吸引中国及印度方面的兴趣.

东南亚国家使用天然气发电的需求也在成长.

东南亚国家此次拿下多数得标,Petronas及PTT各赢得两个区块.

尚无法取得Petronas主管评论.

知名度不高的印尼公司PT ITSTECH Resources Asia,此次赢得一个区域的开采权.

消息人士称,具有官方色彩的中国大型石油公司,争夺意愿不高,较不知名的天津新高地及香港上市的长盈集团(控股)(0689.HK)因而各取得一个区块.

印度Jubilant Energy亦取得一个区块的共同生产权.

消息人士称,瑞士Geopetrol International Holdings取得一块边际油田的权利.具有俄罗斯色彩的CIS Nobel Oil Company亦赢得一油气田的共同生产合约.(完)

--编译 程琳/蔡美珍;审校 艾茂林

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