独家：全球离岸石油产量将大跌 因石油生产商放弃油田升级

路透伦敦10月13日 - 路透获得的独家数据显示，全球成熟油田的离岸石油产量明年将下降10%，因石油生产商以30年来最快速度放弃油田升级，这是美国页岩油行业以外石油减产的首个明确迹象。

目前油价跌至上年同期的一半，已迫使石油生产商削减支出并放弃需要十年开发时间的大型项目，他们还在现有油田采取不太明显的措施来减少投资，而这将对全球石油供应产生立竿见影的影响。

削减约1,800亿美元成本对短期产量的影响有多大，目前还没有什么迹象。奥斯陆石油咨询机构Rystad Energy称，削减成本将缓解供应过剩情况，在明年中期或更早帮助全球实现产需平衡。

Rystad提供给路透的独家数据显示，升级成熟离岸油田以抑制加密钻井自然递减趋势，这类升级投资大幅下降。

根据Rystad石油市场趋势报告，在墨西哥湾、东南亚和巴西这三大离岸石油盆地，今年1-7月的加密钻井数量较上年同期减少60%；该数据是基于公司数据及提交给监管机构的报告而获得。

数据显示，加密钻井数量降幅超过了1986年时的降幅。

基于这一趋势，Rystad Energy估计明年全球成熟油田离岸石油产量将从2015年的每日1,500万桶减少150万桶，或10%，至每日1,350万桶。

Rystad Energy的分析主管Per Magnus Nysveen称，“我认为市场真的出现转变。”(完)