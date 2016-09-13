7月渣打人民币指数较上月微升 但离岸企业充斥着贬值预期

路透北京9月13日 - 渣打银行周二公布最新的人民币环球指数，7月份指数轻微上升，由6月份修订后的1,929点上升至1,930点，而这已是2016年1月后首次录得的升幅，亦是指数被去年8月汇改拖低以来的第二次上升。

但渣打银行在8月一项调查显示，在担忧中国经济前景不明朗及人民币政策沟通欠清晰的阴霾下，离岸企业充斥着人民币贬值预期，对使用人民币产品未见积极。

渣打银行提供的新闻稿指出，英国脱欧公投后，离岸人民币交投上升，抵销了依然疲弱的人民币存款增长，可能是令指数回稳的原因。

离岸人民币存款下跌对指数的影响是2016年1月以来最小，但0.7个百分点的收缩只能由其余三个组成指数的主要部分抵销。单计香港的人民币存款跌幅为6.2%，而台湾和南韩的存款亦几乎没有增长。

渣打香港亚洲区高级经济师刘健恒指出，“市场信心疲弱、中国增长缓慢及人民币政策持续的不确定性，将继续令人民币使用者保持审慎，潜在使用者则选择更长时间按兵不动。”

渣打香港企业及金融机构银行环球人民币应用策略主管凌嘉敏补充称，尽管目前市场情况相对疲弱，但见到中国政府在过去数月致力改善政策沟通和提高人民币汇率形成机制的透明度，相信此举有助逐步恢复市场信心，进一步推动人民币国际化。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和存款证（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易管道）。

**离岸企业充斥人民币贬值预期**

新闻稿并称，渣打银行今年8月委托Asset Benchmark Research进行《2016年离岸人民币调查》，以了解企业使用人民币的状况及对于人民币的最新看法。调查一共访问了161位来自亚洲、欧洲及美国的企业管理人员，当中42%受访者来自雇用逾1,000人的大企业。

调查主要了解企业在六方面使用离岸人民币产品的情况，包括人民币存款、跨境贸易结算、外汇交易、贷款、债券及财务工具。结果显示，企业最活跃于持有人民币存款、以人民币结算跨境贸易和进行外汇交易，情况与去年调查相同。然而，超过四成受访者表示其人民币产品的使用情况不活跃／不肯定。

在人民币存款方面，13%离岸企业受访者表示在过去六个月增加持有人民币存款，与减少持有的受访者比例相同；而面对未来六个月，18%受访者预期会减持人民币存款，只有11%表示会增持，显示挥之不去的人民币贬值预期，继续影响企业对人民币存款的信心。

相对之下，企业对于使用人民币结算跨境贸易的态度似乎比较正面。两成受访企业在过去六个月增加以人民币结算跨境贸易，较减少之受访者（11%）多近一倍；展望未来六个月，有关差距更扩大至15个百分点。

对于人民币汇价走势，53%受访者认为未来三个月人民币兑美元会偏软，只有7%认为会转强，另外30%预期平稳。受访者普遍认为，中国经济前景不明朗、人民币政策沟通不清晰及人民币贬值走势，是人民币国际化的三大主要阻力。（完）