5月跨境人民币指数微升 但净流出规模环比扩大--中行

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月26日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周二发布报告指出，5月中国银行跨境人民币指数（CRI）为268点，环比上升14点，但仍较上年末下降8点。
该行网站发布的报告称，跨境货物贸易、服务贸易、其他经常项目的人民币结算使用规模上升令该指数环比上涨；但当月人民币净流出725亿元人民币，较上月的490亿元有所扩大。
报告并指出，5月经常项下跨境人民币结算金额4,380亿元，同比下降16.1%，环比上升 14.5%。其中，货物贸易人民币结算金额3,467亿元，同比下降24.1%，环比上升10.5%；服务贸易及其他经常项目913亿元，同比增长40.1%，环比增长32.8%。
资本项目方面，5月全国办理直接投资人民币结算1,602亿元，同比增长4.7%，环比微降1.4%。（完）
报告全文详见中国银行官网here
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。