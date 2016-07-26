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中国财经 | 2016年 7月 26日 星期二 17:45 BJT

5月跨境人民币指数微升 但净流出规模环比扩大--中行

路透北京7月26日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周二发布报告指出，5月中国银行跨境人民币指数（CRI）为268点，环比上升14点，但仍较上年末下降8点。

该行网站发布的报告称，跨境货物贸易、服务贸易、其他经常项目的人民币结算使用规模上升令该指数环比上涨；但当月人民币净流出725亿元人民币，较上月的490亿元有所扩大。

报告并指出，5月经常项下跨境人民币结算金额4,380亿元，同比下降16.1%，环比上升 14.5%。其中，货物贸易人民币结算金额3,467亿元，同比下降24.1%，环比上升10.5%；服务贸易及其他经常项目913亿元，同比增长40.1%，环比增长32.8%。

资本项目方面，5月全国办理直接投资人民币结算1,602亿元，同比增长4.7%，环比微降1.4%。（完）

报告全文详见中国银行官网here

(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)

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