一季度离岸人民币指数环比下降 人民币使用水平续跌--中行

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月18日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周一发布2016年一季度离岸人民币指数（ORI）显示，当季中国银行ORI指数为1.26%，较2015年末下降0.04个百分点；人民币在离岸市场使用水平继续小幅回落。
中行网站发布的新闻稿称，离岸市场人民币利率、汇率经历波动后趋向平稳，短期内CNH波动有利离岸市场适应更为灵活的人民币定价机制，而在岸市场逐步开放也将为离岸人民币市场发展积蓄后劲。
“受国际国内金融市场波动、离岸市场人民币贬值预期影响，离岸人民币存款、贷款、债券余额、及境外主体持有的人民币计价权益市值等均较2015年四季度小幅下降，带动本季度ORI指数走低。”新闻稿称。
中国银行报告指出，就人民币国际化长远发展而言，短期内CNH汇率波动有利于离岸市场打破汇率单边走势预期，加速市场结构调整，释放累积风险，以适应更为弹性灵活的人民币定价机制。
同时，一季度包括境外主权政府机构、境外金融机构及境外企业先后在境内银行间债券市场发行人民币熊猫债，有助于人民币多渠道注入境外实体经济和金融市场，对离岸人民币市场的扩大形成长期支撑。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。