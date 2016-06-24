英国意外脱欧扰离岸人民币大跌 专家建议不宜过度看空

路透香港6月24日 - 英国周五意外脱欧让离岸人民币兑美元即期受了惊，在结果甫一公布时，市场避险情绪陡增，离岸即期迅速狂泻至6.6520，创今年1月8日以来的市场新低。后有所反弹。交易人士认为，机构投机可能是人民币贬值主因，但不宜过度看空人民币。

离岸即期在今午盘英国脱欧结果公布时即13:29分左右快速跌至6.6520，较昨日收盘跌580个BP，尾盘交易时段则昨日收盘有所反弹，全天交易量有明显增长。在岸人民币则贬至6.6233，两地价差有所扩大。

“市场大部分投资者都没预料到英国会脱欧，所以结果公布时，美元买盘迅速增加，走强时人民币贬值压力凸显，这个阶段美元兑人民币可能会加速贬向6.7-6.8。”一位香港外资银行交易员称。

资深外汇专家韩会师则认为，如果周五晚间美元指数最终收盘在95附近，那么下周一（27日）央行中间价开在6.6300上方，乃至6.6400上方都是有可能的。

他认为，很难下结论说今天人民币的贬值源自资本集中外流或者人民币中长期贬值预期的抬头，其首要原因可能在于市场对下周一人民币走势的理性预期，而这种理性预期又根植于人民币中间价的定价机制，这是一种比较典型的短期投机行为。

本地时间18:32，离岸人民币即期即期报6.6500元，上日收报6.5940元，跌0.85%；人民币兑美元即期报6.6198元，两地价差至302个BP。今日人民币兑美元中间价小跌报6.5776元。

英国退欧公投周四尘埃落定，民众最终选择离开欧盟。这一结果反映了他们对英国当权 阶层的反对，也给了二战以来欧洲大团结努力的最大一记打击。

华创证券最新发表的报告称，伦敦已是离岸人民币的中枢，也是中资企业进入欧盟的桥头堡。英国脱欧，将冲击伦敦金融中心的地位，人民币国际化战略面临的不确定性上升。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，人民币/美元一年期品种最新报6.8080元，较昨日收盘大跌1.11%。尾盘18:23分报6.8110，创今年2月10日以来市场最低。

外汇市场上，英镑周五暴跌10%，触及1985年广场协议以来最低水准，之前英国投票选择离开欧盟，引发全球资金流入传统避险货币日圆和瑞郎，欧元兑美元也大幅下挫。人们担心英国退欧可能给欧元区经济产生冲击，欧元料将走势挣扎。（完）