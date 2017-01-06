港交所称美元兑人民币(香港)期货成交周四创出新高

路透香港1月6日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)表示，人民币货币期货--美元兑人民币（香港）期货周四单日成交创新高，交投达20,338张（名义价值超过20亿美元），未平仓合约于1月4日增至46,711张（名义价值约为47亿美元），同时创下最高纪录。

港交所周四晚发出的新闻稿称，同日的成交纪录包括周三收市后期货交易时段及周四的日间交易，远超2015年8月12日的8,061张纪录。未平仓合约的上次最高纪录为本周初的45,950张。

因离岸人民币流动性紧张，离岸人民币兑美元周四午后进一步快速大涨，创近两个月新高，在升破6.86元后连续冲关夺隘，一度攻破6.79元关口；仅周三和周四两日，离岸人民币累计大涨约2.5%。在岸人民币兑美元周四亦跟进急涨，收升逾600点涨幅近1%，创近11个月最大单日涨幅，并创近一个月收盘新高。

＂人民币货币期货的表现反映该产品正好满足市场参与者在人民币汇率双向波动时代的风险管理需求，亦令我们确信产品和市场发展需要有远见和耐心，需因应未来市场趋势预早作好准备，不能待有市场需求才发展产品。＂港交所行政总裁李小加称。

他表示，作为全球最大的离岸人民币中心，香港完全有能力大力发展人民币汇率、利率产品，为人民币国际化提供更多动力。

美元兑人民币（香港）期货为港交所其中一只人民币货币期货，另外四只为人民币（香港）兑美元期货、澳元兑人民币（香港）期货、欧元兑人民币（香港）期货、日元兑人民币（香港）期货。

港交所此前表示，计划推出人民币货币期权，若市场准备就绪，该美元兑人民币（香港）期权合约可望于2017年第一季开始交易。（完）