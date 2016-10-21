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中国财经 | 2016年 10月 21日 星期五 08:24 BJT

离岸人民币兑美元跌至6.75 为1月7日以来低点

路透上海10月21日 - 中国离岸人民币兑美元周五早盘跌至6.75，创1月7日以来低点。

在岸人民币兑美元即期周四收报6.7457，为六年低位，在岸人民币交易将在0130GMT开始。

在岸人民币及离岸人民币汇率本月迄今均已跌1.1%。(完)

(编译 李爽 审校 王颖)

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