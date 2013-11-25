离岸人民币市场有望步入加速发展期--中信证券

路透北京11月25日 -中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，香港金发局提出发展离岸人民币市场21条建议，以期加快发展离岸人民币市场。

而四季度人民银行中性偏紧的货币政策将导致国内无风险利率居高不下，境内外利差也会推动人民币资产的配置需求。

如果美联储开始着手退出QE，对离岸人民币债市的冲击也较为有限，高等级债的收益率料会维持低位。

**香港金发局提出发展离岸人民币市场21条建议**

CNH市场低速增长既有外部原因也有制度性原因。外部原因包括人民币升值放缓、QE造成的美元及其他主要货币的利率超低、中国对外贸易增速的放缓等。

制度因素包括人民币资本项下的跨境资金流动渠道狭窄、境外个人获得人民币的额度有限、人民币产品相对有限并回报较低、CNH市场缺乏流动性保障机制等。

为此，香港金发局在特区政府、推动内地改革、香港金融业三方面共提出了21条建议，以期加快发展离岸人民币市场。

**境内外国债发行冰火两重天**

11月21日，财政部在香港面向机构投资者招标发行70亿人民币国债。其中，50亿的3年期国债中标利率为2.60%，远远低于上期3年期离岸人民币国债2.87%的中标利率和二级市场2.90%的收益率。

规模20亿的5年期离岸人民币国债中标利率为3.09%，基本符合市场预期。此外，财政部还将向香港居民发行30亿2年期国债，票面利率为2.80%。

总体看，海外投资者对高等级发行人点心债的需求旺盛，这和国内国债的发行表现形成了鲜明对比。

**市场研判和投资策略**

美联储会议纪要显示，如果经济和就业符合预期，美联储可能在未来几个月里削减量化宽松规模。

我们认为，即使美联储开始着手退出QE，对离岸人民币债市的冲击也较为有限，高等级债的收益率料会维持低位。

一是美联储会通过强化前瞻性指引传达继续维持超宽松货币政策的信号，长端收益率再次出现快速上行的概率不大。

二是其他主要经济体经济复苏反复，有进一步放松货币宽松政策的可能性。

此外，四季度人民银行中性偏紧的货币政策将导致国内无风险利率居高不下，境内外利差也会推动人民币资产的配置需求。

**方兴地产信用分析**

大股东中化集团实力强劲，旗下物业组合良好，物业开发项目口碑良好，能够获得较高溢价。

需关注的因素：土地储备偏低且主要集中在北京、上海、长沙等少数城市，在调控不断加码和货币政策稳中趋紧的背景下，高端定位公司受到的冲击较大；

长沙梅溪湖项目投资规模大且物业开发项目多，制约该公司在其他业务方面的拓展能力；酒店业务经营疲弱，短期内难有显着改善。

综合考虑，方兴地产的中信内部评级为D2级别，相当于国内外部评级的AA级别。(完)

(整理 钟华; 审校 林高丽)

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