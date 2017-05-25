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中国财经 | 2017年 5月 25日 星期四 15:31 BJT

4月人民币在国际支付中占比降至1.6% 排名下滑至第七--SWIFT

路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。

SWIFT提供的报告显示，与3月相比，全球人民币支付额大幅下滑24.24%，降幅高于同期全球所有货币支付额的降幅15.76%。

报告称，香港依然是最大的离岸人民币中心，其人民币交易量占离岸人民币总交易量的76.36%，伦敦和新加坡分别次之。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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