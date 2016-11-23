10月人民币全球支付额下滑至第六位 占比降至1.67%--SWIFT

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月23日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三称，10月人民币的全球支付额下滑至第六位，占比降至1.67%；而在传统的贸易金融领域，人民币排名第三活跃货币，占比4.61%，已被欧元反超。
SWIFT提供的报告显示，与9月相比，人民币在国际支付中的使用下降至第六位，可能与十一黄金周带来的季节性因素影响；不过，人民币支付总额与9月相比亦下降22.44%，同期全球所有货币支付额仅下降5.96%。
“过去几年中国和全球经济放缓，对全球所有货币在贸易领域的增长都有影响，不仅仅影响人民币。”SWIFT亚太区支付市场总负责人Michael Moon称，“有记录的贸易减少也在佐证大宗商品贸易增速在下降。”
Michael Moon并表示，从积极的方面来看，人民币入篮特别提款权(SDR)应有助于提振国际市场对人民币的信心，并将支持人民币国际化。
自2011年以来人民币在全球支付领域的份额一直稳步增长，然而从2014年起，人民币的贸易金融支付出现下降，目前活跃度位列第三。而在三年前，人民币活跃度位列第二，在贸易金融支付中占比还有8.66%。
自2013年10月以来，人民币的贸易金融总额萎缩了66%，而所有货币的总额下降了35%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。