10月人民币全球支付额下滑至第六位 占比降至1.67%--SWIFT

路透北京11月23日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三称，10月人民币的全球支付额下滑至第六位，占比降至1.67%；而在传统的贸易金融领域，人民币排名第三活跃货币，占比4.61%，已被欧元反超。

SWIFT提供的报告显示，与9月相比，人民币在国际支付中的使用下降至第六位，可能与十一黄金周带来的季节性因素影响；不过，人民币支付总额与9月相比亦下降22.44%，同期全球所有货币支付额仅下降5.96%。

“过去几年中国和全球经济放缓，对全球所有货币在贸易领域的增长都有影响，不仅仅影响人民币。”SWIFT亚太区支付市场总负责人Michael Moon称，“有记录的贸易减少也在佐证大宗商品贸易增速在下降。”

Michael Moon并表示，从积极的方面来看，人民币入篮特别提款权(SDR)应有助于提振国际市场对人民币的信心，并将支持人民币国际化。

自2011年以来人民币在全球支付领域的份额一直稳步增长，然而从2014年起，人民币的贸易金融支付出现下降，目前活跃度位列第三。而在三年前，人民币活跃度位列第二，在贸易金融支付中占比还有8.66%。

自2013年10月以来，人民币的贸易金融总额萎缩了66%，而所有货币的总额下降了35%。（完）