（更正）综述：台湾比香港更爱人民币？（5月5日）

（内文第九段中“中国银行香港分行”的人民币一年期定存有误，应为“中银香港”）

作者 孙琦子

路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？

路透终端数据显示，2015年12月31日至今，人民币兑港元贬值5.8%，兑台币贬值14.42%。人民币兑台币的贬值幅度远高于港元，但台湾人民币存款的降幅却远不及香港。分析人士指出，主因为台湾机构的人民币存款主要用于经常项下，受汇率影响不大；且台湾的个人投资者对利率高于台币的外币都有逢低买入的投资习惯。

“台湾与其它金融中心不一样，不是主要的金融市场，人民币支付结算主要服务于经常项下需求，不会受到汇率波动的太大影响。”一中资行台湾分行高层表示。

他并称，在台湾的金融机构如果有人民币业务，则必须保持一定的人民币头寸以满足流动性需求，这部分金融同业的人民币存款就占到很大一部分。

“其实台湾的人民币存款一直有动，交易笔数在增加，更多是货物贸易和个人经常项下的交易。最近其实人民币存款还有一点上升，因为人民币相对稳定了一些。”他称。

欲浏览香港与台湾人民币存款总量变化图表，请点选：tmsnrt.rs/2p0FKUn

亦有台湾资产管理公司人士介绍，尽管台湾的人民币存款仍以机构为主，但其个人存款所占的比重要高于香港。由于人民币在台湾的存款利率远高于台币，所以吸引了不少个人定期存款。而个人投资者有逢低买进的习惯，且不会轻易停损。

“我们这里的机构其实人民币头寸都减少很多了，但存款额都是靠个人客户补上。个人客户习惯停利不停损，而且万一有损失，通常银行给的建议也是加码摊平。”她称，“台币今年走强，人民币兑台币汇率触及三年低点，部分投资人选择低档承接。”

目前台湾五大银行平均的台币一年期定期存款利率为1.04%。与此同时，台湾的各家商业银行都有人民币定存的优惠，以一年期人民币定存为例，台湾银行利率为3.2%、华南银行3.3%、第一银行2.9%。而在今年春节前夕，台湾人民币一年期定存利率达到过4%附近。

**香港人民币存款仍在下降**

与此同时，香港的各家银行也纷纷推出人民币存款优惠，利率比台湾的更高。当前中银香港的人民币一年期定存利率为3.8%-4%，与此同时港元的一年期定存利率为1%-1.3%；花旗银行的人民币一年期定存利率为3.5%，而港元仅为1%。

即便如此，香港的人民币存款余额已经连续六个月下降。

“同是人民币贬值，台湾民众选择低档承接，香港民众选择卖出人民币。”一位中资香港银行人士称。

另一位香港银行资管人士指出，香港个人投资者对投资人民币的兴趣暂时不大，因为港元和美元挂钩，美元加息周期内港元兑人民币还是会上行。尽管今年人民币兑美元升了1.2%，但投资者信心未恢复，估计要等美元加息末快结束才会重拾对人民币的信心。

此外，由于去年底以来跨境人民币收支受到严格管理，近几个月银行代客涉外收付款人民币逆差被控制在较小的水平，这也在一定程度上抑制了香港人民币资金的流入。作为最大的离岸人民币市场，香港人民币流动性不足，也抑制了离岸市场做空人民币的力量，离岸与境内的人民币汇价近几个月长期保持倒挂。

**香港人民币流动性或将稳定**

3月香港人民币存款余额5,073亿元，环比降41亿元，降幅明显放缓。

上述香港银行资管人士指出，3月香港人民币存款跌幅收窄，主要是企业存款跌幅放缓，个人存款近几个月变化不大。

他并指出，由于境内政策对购汇有限制，因此内地的贸易伙伴更希望收外币，香港企业使用人民币也减少了。另一方面，机构投资者购买内地债券还在上升，分流了不少人民币存款，但整体人民币资产跌幅并不大。

此外，由于近期人民币汇率保持稳定，中国资本外流的压力有所减轻，中国监管层也在考虑增加离岸市场的人民币流动性，毕竟人民币国际化还是要推进的。

上个月中国央行对跨境人民币支付不再严格管理，取消了限额。本周多名消息人士路透表示，香港及中国监管当局预定7月正式宣布“债券通”计划，预计秋季正式上路。预计这些举措将会让香港的人民币资金池逐步稳定。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 3280.0 10

东方汇理 2790.0 12

渣打 1196.2 8

法巴 630.3 3

巴克莱 400.0 2

法巴银行 35.0 1

**市场动态**

-- 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。

--中国工商银行(601398.SS)一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。

--香港金融管理局（HKMA）数据显示，3月末人民币存款余额5,072.7亿元，单月环比减少0.8%。此外，3月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额3,120.3亿元，按月大增31%。

（台北董永年对此文亦有贡献）