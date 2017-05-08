OFO与上海凤凰签署订单 未来一年采购至少500万辆单车

路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司(600679.SS)(900916.SS)上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。

公告称，双方合作生产的OFO&凤凰牌共享单车，在凤凰自行车制造的所有OFO共享单车上标贴“凤凰”商标，主要投放在北京、上海等城市及其周边地区。凤凰自行车还将为东峡大通落地海外提供营销渠道、物流等方面的支持。

双方还将联合筹建共享单车华东地区研发中心，对包括不限于车架、外观、涂装工艺、零部件、智能硬件等全部产品环节进行开发；同时筹建共享单车华东地区品质管理中心，建立质量管理标准体系，并设定具备可操作性的量化查核指标。

上海凤凰称，若按照公司2016年度运行情况，协议约定的500万辆采购量将给凤凰自行车带来约4,000万元人民币收益。但由于大批量订单将压缩实际获利空间，且订单的签订时间、型号和价格等具体细节尚未明确，因此，该协议对公司2017年度财务影响具有不确定性。

上海凤凰A股上周五收报26.39元，过去一个月累计下跌17.2%。（完）